Brite auf irrer Flugreise: Wie dieser Stock Hunderte zum Lachen bringt

Frankfurt am Main - Auf seiner Reise von Österreich über Frankfurt bis nach London hat der Brite Benjamin Rothery sehr vielen Menschen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert - mit einem gewöhnlichen Stock.

Alles in Kürze

Mit diesem Stock (r.) sorgte der Brite Benjamin Rothery unter anderem am Frankfurter Flughafen für jede Menge Spaß. © Bild-Montage: Sebastian Gollnow/dpa, Instagram/brillustrations

"Das Leben kann langweilig, ernst und stressig sein, aber dieser einfache Stock hat heute vielen Menschen eine Freude bereite", schreibt der Illustrator auf Instagram.

Dann erzählt er seine Geschichte, die er mit einem Reel, welches die wichtigsten Stationen seiner Reise zeigt, bebildert. Außerdem bedankt er sich bei allen Mitarbeitern der Lufthansa, die ihm geholfen haben, für ihre Unterstützung.

Alles begann damit, dass er in Österreich einen dünnen, etwa 1,50 Meter langen Stocke gefunden und sich offenbar so in das eigentlich eher unauffällige Teil verguckt hatte, dass er es mit nach Hause nehmen wollte.

Damit startete die ungewöhnliche Odyssee des Stocks, denn dieser gilt als übergroßes Gepäck und benötigt dementsprechend eine Sonderbehandlung.

Und die ließ ihm das Lufthansa-Personal mit sehr viel Spaß an der Sache zukommen.