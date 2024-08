Eurowings-Airbus stürzt nach missglücktem Lande-Anflug fast ins Meer

Ein Airbus A320 der Eurowings war in einen gefährlichen Zwischenfall verwickelt. © Christof STACHE/AFP

Schwerer Zwischenfall am Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo.

Wie das Fachportal Aero.de aktuell berichtete, haben die Piloten eines Eurowings-Airbus bei einem missglückten Landeanflug auf die Atlantik-Insel Madeira "Standardverfahren und Grenzen des Flugzeuges" grob missachtet. Dem Portal liegen interne Dokumente der Lufthansa-Tochter vor.

Demnach kam es "vor einigen Monaten" bei ungünstigen Wetterverhältnissen am Flughafen von Funchal zu einem schwerwiegenden Vorfall.

Am Flughafen haben gefährliche Scherwinde geherrscht. Eigentlich hätte die Crew in diesem Fall früher als gewöhnlich das Fahrwerk ausfahren und die Landeklappen (Flaps) in Position bringen müssen. Auch die Anfluggeschwindigkeit habe nicht den Vorgaben entsprochen. Alles in allem: Der Anflug war nicht sicher, entsprach nicht den "Kriterien eines stabilen Anfluges".

Die Airline wertet das Vorgehen der Piloten als "bewussten Verstoß gegen die ausnahmslos einzuhaltenden Kriterien". Es gebe kaum valide Gründe für das Fortführen eines unstabilen Anflugs, hieß es.