Flammen-Drama kurz nach dem Start: Passagiere hören lauten Knall, dann muss der Flieger notlanden

São Paulo (Brasilien) - Dieser Flug begann wie jeder andere, doch Sekunden später wurde er zum Albtraum: Ein Airbus A330 der US-Fluggesellschaft Delta Air Lines geriet am späten Sonntagabend kurz nach dem Start vom Flughafen Guarulhos in São Paulo plötzlich in Brand.

Ein Passagier an Bord filmte das Feuer im linken Triebwerk des Airbus A330. © Screenshot/Reddit/PestoBolloElemento

Kaum hatte das Flugzeug abgehoben, kam es laut Aeroin zu mehreren lauten Explosionen.

Augenzeugen berichten von Flammen, die aus dem linken Triebwerk schossen. Das Flugzeug hatte zu diesem Zeitpunkt nur wenige hundert Meter Höhe erreicht.

Die Piloten reagierten sofort, meldeten einen Notfall und entschieden sich zur Umkehr. Innerhalb weniger Minuten drehte die Maschine ab und kehrte zum Flughafen zurück.

Nur etwa zehn Minuten nach dem Start setzte der Jet wieder sicher auf derselben Startbahn auf, von der er zuvor abgehoben war. Eine zweite Landebahn stand wegen Bauarbeiten nicht zur Verfügung.

Was genau den Brand ausgelöst hat, ist noch unklar. Ein Vogelschlag oder ein Fremdkörper im Triebwerk könnte dafür verantwortlich sein. Die Behörden haben bereits eine Untersuchung eingeleitet.