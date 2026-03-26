Sommerflugplan für Leipzig startet: Dieses Urlaubsziel hat der Airport neu im Angebot

Leipzig - Kurz vor den Osterferien tritt am Flughafen Leipzig /Halle der Sommerflugplan in Kraft - schon am kommenden Sonntag (29. März) ist es soweit. Dabei setzt der Airport hauptsächlich auf Altbewährtes, bietet aber auch ein neues Ziel an.

Ab Juni könnt Ihr von Leipzig auch nach Bodrum fliegen. © BULENT KILIC / AFP

Während Urlauber bisher nur in die Hauptstadt Istanbul und nach Antalya an der Türkischen Riviera reisen konnten, starten schon bald auch Flieger nach Bodrum.

"Das Urlaubsziel an der türkischen Ägäis wird ab dem 27. Juni jeweils sonnabends von AJet angeflogen", so ein Sprecher der Mitteldeutschen Flughafen AG.

Mit 54 Fliegern pro Woche ist Antalya dabei die am meisten angeflogene Region.

Neben Zielen in der Türkei werden außerdem Spanien, Griechenland, Portugal, Bulgarien, Ägypten, Österreich, Italien, Tunesien und Deutschland angeflogen.