Zurück im Harz: Löschflugzeug bezieht wieder Station in Ballenstedt

Ballenstedt - Das Harzer Löschflugzeug "Hexe 1" ist aus Polen auf den Verkehrslandeplatz Ballenstedt ( Landkreis Harz ) zurückgekehrt.

In den Wintermonaten wurde "Hexe 1" überholt und gewartet. © Matthias Bein/dpa

Damit ist es zum offiziellen Beginn der diesjährigen Waldbrandsaison am 1. April einsatzbereit, sagte Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohse der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Der Landkreis Harz unterhält als einzige Kommune in Deutschland ein eigenes Löschflugzeug, um Waldbrände in Deutschlands nördlichstem Mittelgebirge auch aus der Luft löschen zu können.

Das Löschflugzeug war Anfang Oktober des vergangenen Jahres zum Heimatflughafen ins polnische Mielec zurückgekehrt, wo es Lohse zufolge in den Wintermonaten überholt und gewartet wurde.

Die "Hexe 1" flog im vergangenen Jahr sechs Waldbrandeinsätze in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen, wie es hieß.