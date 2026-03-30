Zurück im Harz: Löschflugzeug bezieht wieder Station in Ballenstedt

In Ballenstedt ist das Löschflugzeug "Hexe 1" gelandet. Der Flieger ist damit pünktlich zur neuen Waldbrandsaison ab 1. April einsatzbereit.

Von Sabrina Gorges

Ballenstedt - Das Harzer Löschflugzeug "Hexe 1" ist aus Polen auf den Verkehrslandeplatz Ballenstedt (Landkreis Harz) zurückgekehrt.

In den Wintermonaten wurde "Hexe 1" überholt und gewartet.
In den Wintermonaten wurde "Hexe 1" überholt und gewartet.  © Matthias Bein/dpa

Damit ist es zum offiziellen Beginn der diesjährigen Waldbrandsaison am 1. April einsatzbereit, sagte Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohse der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Der Landkreis Harz unterhält als einzige Kommune in Deutschland ein eigenes Löschflugzeug, um Waldbrände in Deutschlands nördlichstem Mittelgebirge auch aus der Luft löschen zu können. 

Das Löschflugzeug war Anfang Oktober des vergangenen Jahres zum Heimatflughafen ins polnische Mielec zurückgekehrt, wo es Lohse zufolge in den Wintermonaten überholt und gewartet wurde.

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Die "Hexe 1" flog im vergangenen Jahr sechs Waldbrandeinsätze in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen, wie es hieß. 

Das Löschflugzeug "Hexe 1" ist zurück im Harz und wartet auf seine diesjährigen Einsätze.
Das Löschflugzeug "Hexe 1" ist zurück im Harz und wartet auf seine diesjährigen Einsätze.  © Matthias Bein/dpa

Nach Angaben des Landkreises war das Löschflugzeug im Jahr 2025 insgesamt 28 Stunden im Einsatz und warf dabei rund 290.000 Liter Löschwasser ab.

Titelfoto: Matthias Bein/dpa

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