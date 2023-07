Flieger zu schwer: EasyJet-Pilot hat ungewöhnliche Bitte

Lanzarote - Ungewöhnliche Ansage im Flugzeug : Der Pilot bat darum, dass etwa 20 Passagiere wieder aussteigen sollen. Was war los?

Passagiere von easyJet erlebten einen kuriosen Flug. (Symbolbild) © PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Mittwoch auf dem Flug EZY3364 der Billigairlines easyJet von Lanzarote nach Liverpool in Großbritannien, berichtete das Liverpool Echo. Eigentlich sollte die Maschine um 21.45 Uhr starten, doch sie hob erst gegen 23.30 Uhr ab. Der Grund: Das Flugzeug war zu schwer.

In den sozialen Medien kursiert ein Video von der kuriosen Ansage des Piloten. "Danke, dass Sie heute hierhergekommen sind. Weil Sie so viele sind, ist das Flugzeug ziemlich schwer", sagte der Mann, der extra in die Kabine gekommen ist. Normalerweise ist das Gewicht wohl kein Problem.

Dazu komme aber eine Kombination aus einer sehr kurzen Startbahn auf Lanzarote, großer Hitze und ungünstigen Windverhältnissen.

Er sei zwar ein erfahrener Pilot, doch unter den herrschenden Bedingungen könne das Flugzeug nicht sicher in die Luft gebracht werden. "Sicherheit hat für uns oberste Priorität."