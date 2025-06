Irritierender Auftritt: Deshalb benimmt sich diese Frau am Flughafen wie ein trotziges Kind

Mailand (Italien) - Die Gepäckrichtlinien am Flughafen können manchmal wirklich frustrierend sein. Für eine Frau am Mailand-Malpensa Flughafen in Italien offenbar so sehr, dass sie sich nicht anders zu helfen wusste, als sich wie ein trotziges Kind auf den Boden zu werfen. Viel gebracht hat ihr das allerdings nicht.