Flugbegleiterin twerkt und verliert Job: "Die Welt ist so sensibel!"

Ihre Tanzeinlage kostete Flugbegleiterin Nelle Diala ihren Job. © Screenshot/TikTok/@_jvnelle415

Ihre kleine Tanzeinlage, die sie zwischen den Sitzen eines leeren Fliegers aufführte, habe Stewardess Nelle Diala tatsächlich den Job gekostet!

"Was ist falsch an einem kleinen Twerk vor der Arbeit?", schrieb sie nach ihrer Kündigung zu ihrem Video auf TikTok. Diala sprach gar von Diskriminierung: "Du kannst nicht einmal mehr du selbst sein, ohne dass die Welt so sensibel ist."

Sie selbst zu sein bedeutet in diesem Fall offenbar, sich in Arbeitsuniform leicht nach vorne zu beugen und mit dem besten Stück zu den Klängen des Songs "Ghetto" von Rapper "E.K.E" zu wackeln.

Einem Bericht der New York Post zufolge twerkte die Stewardess, während sie gerade auf den Kapitän gewartet habe. Doppelt bitter: Ihre Aktion sei ihr kurz vor Ende einer sechsmonatigen Probezeit zum Verhängnis geworden. Die Airline selbst bezog dazu bisher keine Stellung.

Doch Diala lässt sich nicht unterkriegen und sammelt nun Spenden für eine "unrechtmäßig gefeuerte Flugbegleiterin". Ganze 866 US-Dollar kamen dabei bisher zusammen.