Hunderte Urlauber auf Insel gestrandet: Flug wegen besoffener Crew gestrichen

Bridgetown/London - Über 300 Fluggäste warteten darauf, nach ihrem Urlaub auf der Karibikinsel Barbados in den Flieger zurück nach London zu steigen. Doch aus der Heimkehr wurde so schnell nichts. Der Flug musste gestrichen werden, weil die British-Airways-Crew am Abend zuvor zu tief ins Glas geschaut hatte.

Der British-Airways-Flug von Barbados nach London musste wegen betrunkenem Kabinenpersonal gestrichen werden. (Symbolfoto) © Kin Cheung/AP/dpa

Das Saufgelage ereignete sich laut der britischen "Sun" am Samstagabend in einem All-inclusive-Resort in Strandnähe. Mit reichlich Wodka und Bier sollen die Flugbegleiter ausgelassen gefeiert haben, ehe es am Sonntag wieder zurück nach London gehen sollte.

Dem Bericht zufolge sollen Urlauber, die am nächsten Tag in den Flieger steigen wollten, sogar Zeugen des Besäufnisses geworden sein und dieses gefilmt haben. Eines der Crew-Mitglieder habe ihnen daraufhin "Wir sind die Besatzung von British Airways - na und?" entgegengelallt.

Der Abend sei derart ausgeufert, dass sich eine Stewardess schließlich auf der Bar übergeben musste und einer ihrer Kollegen zusammenbrach und auf sein Zimmer gebracht werden musste.

Ihren Rausch hatte die Crew am Folgetag offenbar noch nicht ausgeschlafen, denn die Maschine, die planmäßig 16.25 Uhr in der Hauptstadt Bridgetown abheben sollte, blieb am Boden. Der Flug wurde wegen der nicht einsatzfähigen Besatzung schließlich ganz gestrichen.