Vorfall auf Landebahn: Flüge nach Prag über Dresden umgeleitet

Dresden - Zwei Passagiermaschinen, die eigentlich in Prag landen sollten, mussten nach Dresden umgeleitet werden.

Der Flieger aus Helsinki konnte nicht in Prag landen und wurde deshalb nach Dresden umgeleitet. © Screenshot/Flightradar24

Der Flughafen Dresden diente am Montagmorgen für jeweils einen Flieger der Airlines "Finnair" und "SunExpress" als Ausweichflughafen, wie Uwe Schuhart, Konzernpressesprecher der Mitteldeutschen Flughafen AG, gegenüber TAG24 am Montagnachmittag erklärte.

In Prag konnten sie zunächst nicht wie geplant landen, da es auf der Landebahn zu einem "Vorfall" gekommen sei, wie eine Sprecherin des Prager Flughafens gegenüber TAG24 am Telefon erklärte.

Nach kurzem Zwischenstopp in der sächsischen Landeshauptstadt brachen die Maschinen dann am Vormittag dann doch in Richtung ihres eigentlichen Ziels auf, wo sie mit circa drei Stunden Verspätung eintrafen.

Was genau eine Landung der beiden Maschinen verhinderte, konnte die Flughafen-Sprecherin nicht sagen. Inzwischen läuft der Betrieb am Prager Flughafen wieder nach Plan.