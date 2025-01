Flugverspätung endet im Chaos: Passagiere schlafen auf Feldbetten vor dem Terminal!

Der JetBlue-Flug von den Inseln in die US-Stadt Boston verspätete sich um rund 24 Stunden. © Seth Wenig/AP/dpa

Urlauber, die am vergangenen Samstag die Turks- und Caicosinseln verlassen wollten, hatten bereits mehrere Stunden Verspätung hinter sich, als sie erfuhren, dass sie erst am nächsten Tag in die USA zurückfliegen würden.



Laut der New York Post wurde den Passagieren von Mitarbeitern der Fluggesellschaft JetBlue mitgeteilt, dass sie sich nicht am Flughafen aufhalten und dort warten dürften.

Unter den Reisenden waren auch viele Familien mit kleinen Kindern, die in letzter Minute eine Unterkunft auf der stark touristischen Insel finden mussten.

"Wir haben immer wieder gefragt: Wo sollen wir denn hin? Was sollen wir tun? Wie können Sie uns wie Hunde in einem fremden Land auf die Straße setzen?", berichtete Brett, einer der Urlauber.

Er hatte die Crew-Mitglieder wiederholt gefragt, was er tun solle, doch keine Antwort erhalten. Rund 970 Euro musste er für eine Unterkunft ausgeben, die groß genug für seine zehnköpfige Familie war.