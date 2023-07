Flugzeug als Ausgeburt der Hölle? Zweiter Zwischenfall in wenigen Tagen

Chicago (USA) - Bei der US-Airline United ist der Wurm drin - zumindest in einem bestimmten Flieger. Dieser hatte jetzt das zweite Problem innerhalb weniger Tage.

Eine Boeing 767 von United Air Lines macht immer wieder Probleme. (Symbolbild) © Pixabay/DirkDanielMann

Das Flugzeug mit der Kennung N666UA scheint tatsächlich so etwas wie die Ausgeburt der Hölle zu sein - immerhin ist 666 das Symbol des Teufels und hier Bestandteil des Kennzeichens.

In der zurückliegenden Nacht musste die Maschine, eine Boeing 767 von United Air Lines, nach nur einer Stunde wieder umkehren. Der Pilot funkte einen Notfall-Code an den Tower und bat um Rückkehr zum Flughafen von Chicago.

Wie sich später laut dem Twitter-Kanal "WindyCity Weather and News" herausstellte, soll eine "unkontrollierte Hitze" an Bord geherrscht haben und nicht näher beschriebene Instrumente in schlechtem Zustand gewesen sein.

Die Flughafen-Feuerwehr nahm die Maschine nach der Landung in Empfang. Einen Brand soll es aber nicht gegeben haben.

Die Reisenden nach Zürich sind jetzt mit insgesamt sieben Stunden Verspätung erneut auf dem Weg in die Schweiz - mit einem anderen Flieger derselben Gesellschaft.

Derweil ist das nicht der erste Zwischenfall mit genau diesem Flugzeug gewesen.