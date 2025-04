Flugzeug fliegt rätselhafte Schlangenlinien über Leipzig: Was war da heute los?

Von Juliane Bonkowski, Lutz Brose

Leipzig - Nanu, was war denn Mittwoch am Himmel über Leipzig und Umgebung los? Ein Flugzeug überflog am Mittag von Nord nach Süd und umgekehrt immer wieder den Bereich zwischen der Messestadt und Halle. Grund zur Sorge gab es glücklicherweise nicht.