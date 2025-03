Flugzeug muss nach zwei Stunden umkehren: Der Grund dafür ist "ziemlich peinlich"

Los Angeles (Kalifornien, USA) - Ein Flug von United Airlines startete am vergangenen Wochenende gegen 14 Uhr (Ortszeit) in Los Angeles mit dem Ziel Shanghai. Doch die 257 Passagiere und 13 Crewmitglieder an Bord sollten ihr Ziel nicht erreichen - stattdessen mussten sie in die USA zurückkehren.