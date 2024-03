"Absturz in der Luft": Dutzende Verletzte nach Flug über Pazifik!

Auckland (Neuseeland) - Erschreckende Szenen in der Luft! Dutzende Passagiere wurden in einer Maschine der LATAM-Airlines von ihren Sitzen gerissen und stürzten zu Boden.

Mehrere Rettungswagen transportierten die verletzten Personen vom Flughafen Auckland International in die Klinik. © Dean Purcell/New Zealand Herald/AP/dpa

Wie der Sender "Radio New Zealand" (RNZ) berichtete, geriet der Flug LA800 am heutigen Montag auf seinem Weg von Sydney (Australien) nach Auckland (Neuseeland) über dem Südpazifik in heftige Turbulenzen. Ein technisches Problem hätte zu starker Bewegung der Boeing 787 geführt.

Infolgedessen flogen die Insassen durch die Kabine. 50 Personen - darunter auch Crew-Mitglieder - zogen sich dabei leichte bis mittelschwere Verletzungen zu. Sie mussten medizinisch erstversorgt und nach der Landung in Auckland von Rettungskräften am Flughafen untersucht, teils auch ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein Passagier sagte gegenüber RNZ zum Vorfall: "Es hat einen Absturz in der Luft gegeben. Die Leute waren in großer Angst und haben geschrien." Sie seien teilweise nicht angeschnallt gewesen. Mehrere Personen in seiner Nähe wären gegen die Decke gestoßen und hätten dort Blutflecken hinterlassen.

Die chilenische LATAM-Airline-Group entschuldigte sich im Nachgang für die "Unannehmlichkeiten und Verletzungen".