Bei Übungsflug: Kampfjet stürzt in Wohngebiet

Das Flugzeug stürzte auf ein Studentenwohnheim: Wie durch ein Wunder wurde am Boden niemand verletzt. © X/@SachinGuptaUP

Bei einem Flugzeugabsturz während eines Übungsfluges hat die indische Luftwaffe ein modernes Kampfflugzeug vom Typ Tejas verloren.

Das bestätigte die indische Luftwaffe am Dienstag auf dem Kurznachrichtendienst X. Demnach sei das Unglück in der Stadt Jaisalmar im nordwestlichen Bundesstaat Rajasthan geschehen. Der Pilot habe sich rechtzeitig per Schleudersitz retten können.

Einem Bericht des Senders NDTV zufolge zerschellte das Flugzeug gegen 14 Uhr auf einem Studentenwohnheim am Stadtrand. Zum Zeitpunkt des Unglücks soll die indische Luftwaffe an der nahegelegenen Grenze zu Pakistan ein Manöver abgehalten haben.

Zeugen berichten, wie das Flugzeug rasant an Höhe verlor und sich der Fallschirm des Piloten öffnete. Sekunden später sei der Jet zerschellt. Ein riesiger Feuerball war die Folge.

Wie durch ein Wunder wurde am Boden niemand verletzt. Das Feuer wurde gegen Abend gelöscht.