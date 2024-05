Bruchlandung! Boeing 737 in Flammen - alle Passagiere gerettet

Dakar (Senegal) - Bei einer Bruchlandung am Flughafen von Dakar wurde eine Boeing 737 schwer beschädigt. Tote gibt es glücklicherweise nicht zu beklagen.

Augenzeugen berichten, wie das knapp 30 Jahre alte Flugzeug kurz nach dem Start in relativ geringer Höhe Feuer fing und in der Folge hart auf dem Boden aufschlug.

Eine Boeing 737-300 der senegalesischen Fluggesellschaft Transair mit 79 Passagieren und einer sechsköpfigen Crew an Bord ist in der Nacht zum Donnerstag gegen 1.15 Uhr nur knapp einer Katastrophe entgangen.

Die havarierte Boeing 737-300 hat wohl nur noch Schrottwert. © X/_paalune

Nach Informationen, die der Journalist Diagne Madiambal bei Twitter veröffentlichte, meldeten die Piloten kurz nach dem Start ein Problem mit der Hydraulik und erbaten vom Tower die Rückkehr zum Ausgangsflughafen.

Wenig später sei das Flugzeug erneut gestartet, doch dabei brach in einer Höhe von etwa 35 Metern im linken Triebwerk ein Feuer aus.

Wenig später setzte die Maschine hart auf und kam in unmittelbarer Nähe des sogenannten Präsidenten-Pavillons zum Stehen.

Transair ist nach Flugbewegungen die größte Airline am Flughafen von Dakar. Die Gesellschaft fliegt vor allem Ziele in Westafrika an.

Das 1994 in Dienst gestellte Flugzeug wurde ursprünglich an die rumänische Airline Tarom ausgeliefert und erst im vergangenen November an Transair übergeben.