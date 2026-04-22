Cessna kracht in Stromleitung: 72-jähriger Pilot von Passanten aus Wrack gezogen

Los Angeles (USA) - Ein Kleinflugzeug krachte am Montagmorgen in Los Angeles in eine Stromleitung und stürzte daraufhin auf einem Parkplatz ab. Nicht nur für den 72-jährigen Piloten hatte der Absturz weitreichende Folgen.

Die Cessna krachte in eine Stromleitung und stürzte anschließend auf einem Parkplatz ab. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Los Angeles Fire Department

Die Maschine war am Montag kurz vor 11 Uhr vom Whiteman Airport im Stadtteil Pacoima abgehoben. Nachdem der 72-Jährige gut zehn Minuten mit der gemieteten Cessna 172 S Skyhawk SP unterwegs gewesen war, wollte er bereits umkehren, das berichtet die Los Angeles Times.

Doch wie Aufnahmen im Netz zeigen, streifte die Maschine noch vor der Landung eine Stromleitung. Ein greller Blitz erleuchtete den Himmel, Funken stoben in alle Richtungen.

Der Pilot überschlug sich mit seiner Maschine und stürzte auf dem Parkplatz eines Autoteilehändlers ab. Der 72-Jährige wurde dabei in dem Wrack eingeklemmt.

Weitere Video-Aufnahmen zeigen, wie mehrere Passanten sofort herbeieilten, um dem Mann aus der Maschine zu bergen. Mit vereinten Kräften hoben sie die kleine Maschine an.

Noch bevor das Los Angeles Fire Department am Einsatzort eintraf, konnte der Pilot herausgezogen werden. Er kam schließlich schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zur Absturzursache.