Vier Tote bei Absturz von deutschem Kleinflugzeug in Kroatien

Medulin (Kroatien) - Ein tragisches Flugunglück hat sich am Donnerstagmittag im Westen Kroatiens ereignet.

Die Kleinmaschine stürzte nahe Medulin ab. © IMAGO / Pixsell

Nach Behördenangaben ist gegen 11.20 Uhr nahe dem Dorf Medulin an der Südspitze der Halbinsel Istrien ein Kleinflieger abgestürzt. Vier Menschen kamen dabei ums Leben. Bei allen handelt es sich um österreichische Staatsbürger.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll die in Deutschland registrierte, sechssitzige Maschine des Typs Beechcraft Bonanza im Osten Tirols gestartet und auf dem Weg nach Medulin gewesen sein, ehe sie aus bislang ungeklärter Ursache auf eine Wiese in unmittelbarer Nähe des dortigen Flugplatzes stürzte.

"Es flog ruhig in einer horizontalen Flugbahn und begann irgendwann, sich spiralförmig nach unten zu drehen, bevor es auf den Boden aufschlug", schilderte ein Augenzeuge gegenüber des Fernsehsenders Nova TV den Moment des Absturzes. Ergänzend dazu sagte er: "Es gab keine Explosion, nur einen dumpfen Aufprall."

Mehrere Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, Sanitätsdienst und Polizei sowie ein Rettungsfliegerteam hätten sich anschließend zum Absturzort begeben. Für die Verunglückten sei da allerdings schon jede Hilfe zu spät gekommen.