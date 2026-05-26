Spektakuläre Notlandung in Ostsachsen: Kleinflugzeug überschlägt sich auf Feld - Pilotin nahezu unverletzt

Halbendorf - Am Abend des Pfingstmontags kam es in Halbendorf zu einer spektakulären Notlandung: Ein Kleinflugzeug überschlug sich auf einem Feld!

Mithilfe eines Teleskopradladers konnte das beschädigte Flugzeug abgeschleppt werden. © xcitepress/christoph lohse

Wie die Polizeidirektion Görlitz am Dienstag gegenüber TAG24 bestätigte, wurden die Einsatzkräfte gegen 18.30 Uhr zu einem Landstück zwischen Halbendorf und Groß Düben alarmiert.

Vor Ort bot sich den Rettungskräften ein dramatisches Bild: Das Ultraleichtflugzeug hatte sich bei der Notlandung überschlagen und war kopfüber auf dem Feld zum Liegen gekommen.

Wie durch ein Wunder blieb die 67-jährige Pilotin nahezu unversehrt. Sie erlitt lediglich leichte Verletzungen, die noch vor Ort ärztlich versorgt werden konnten.

Anders sah es bei dem Flieger aus: Dieser wurde bei dem Unfall vollständig zerstört. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.