Cessna von Windstoß erfasst: Zwei Verletzte bei Flugzeugunfall in Bayern

Eine einmotorige Cessna ist am Flugplatz in Ampfing verunfallt. (Symbolbild) © Ingo Wagner/dpa

Wie die Polizei am Ostersonntag mitteilte, wollte ein 44-Jähriger aus dem Raum Kassel am Karsamstag gegen 13 Uhr mit seiner einmotorigen Cessna in Ampfing landen.

Kurz nach dem Aufsetzen wurde die Maschine demnach von einem Windstoß erfasst und von der Landebahn abgetragen. Die Cessna streifte einen angrenzenden Zaun und kam schließlich etwa 120 Meter entfernt zum Stillstand.

Der Pilot und sein 36-jähriger Mitinsasse konnten den Flieger selbstständig verlassen. Sie wurden mit leichten Verletzungen im Gesicht vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Mühldorf gebracht.

Die Cessna wurde bei dem Unfall stark beschädigt. Die Polizei schätzte den Schaden auf über 100.000 Euro.