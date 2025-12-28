Dramatische Szenen am Traumstrand: Kleinflugzeug stürzt ins Meer - Pilot tot
Rio de Janeiro (Brasilien) - Dramatische Szenen am weltbekannten Strand von Copacabana in Rio de Janeiro. Dort stürzte am Samstag ein Kleinflugzeug ins Meer. Der Pilot überlebte das Unglück nicht.
Das Video einer Überwachungskamera zeigt den Flugzeugabsturz im Detail. Wie ein Stein fällt die einmotorige Cessna 170A gegen 12.30 Uhr vom Himmel, schlägt in Strandnähe auf dem Wasser hart auf und geht sofort unter. Zahlreiche Strandgäste mussten das Unglück mitansehen.
In den Sekunden nach dem Unglück eilen mehrere Jetskis und Motorboote zur Absturzstelle. Doch für den Piloten kam jede Hilfe zu spät. Gegen 15 Uhr wurde seine Leiche von der Feuerwehr geborgen, berichtet das News-Portal G1.
Nach allem was bekannt ist, befand sich das Flugzeug auf einem Werbeflug über dem weltbekannten Strand, zog ein großes Banner hinter sich her. Dann stürzte die Cessna aus noch zu klärender Ursache ab.
Video: Hier stürzt die Cessna ins Meer
Unglücksflug war offenbar Premiere für den verunglückten Piloten
"Ich setzte mich in den Sand und hörte einen lauten Knall", sagte Strandgast Edmar Cabral Bezerra zu "O Globo". "Die Leute neben mir sagten, es sei ein Flugzeug gewesen. Es ist schwierig, denn es geht ums Leben, wir stehen doch am Ende des Jahres, einer Zeit zum Feiern."
Laut der Stadtverwaltung von Rio de Janeiro verfüge das Unternehmen zwar über die notwendige Genehmigung, um derartige Flüge durchzuführen, habe aber den Unglücksflug vom Samstag nicht angemeldet. Es sei der erste Werbeflug mit Banner für den verunglückten Piloten gewesen.
Die brasilianische Luftfahrtbehörde (CENIPA) ermittelt zum Absturz. Das Cessna-Wrack soll nun geborgen und gründlich untersucht werden. Weitere Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.
Erst vor wenigen Tagen kam es zu einem nicht minder schlimmen Unglück, als eine Cessna 555 mit sieben Menschen an Bord am Regionalflughafen von Statesville (US-Bundesstaat North Carolina) abstürzte. Sieben Menschen kamen dabei ums Leben.
Titelfoto: X/@papodefavelarj