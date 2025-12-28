Dramatische Szenen am Traumstrand: Kleinflugzeug stürzt ins Meer - Pilot tot

Rio de Janeiro (Brasilien) - Dramatische Szenen am weltbekannten Strand von Copacabana in Rio de Janeiro. Dort stürzte am Samstag ein Kleinflugzeug ins Meer. Der Pilot überlebte das Unglück nicht.

Das Kleinflugzeug vom Typ Cessna 170A stürzte plötzlich ins Meer. © X/@papodefavelarj

Das Video einer Überwachungskamera zeigt den Flugzeugabsturz im Detail. Wie ein Stein fällt die einmotorige Cessna 170A gegen 12.30 Uhr vom Himmel, schlägt in Strandnähe auf dem Wasser hart auf und geht sofort unter. Zahlreiche Strandgäste mussten das Unglück mitansehen.

In den Sekunden nach dem Unglück eilen mehrere Jetskis und Motorboote zur Absturzstelle. Doch für den Piloten kam jede Hilfe zu spät. Gegen 15 Uhr wurde seine Leiche von der Feuerwehr geborgen, berichtet das News-Portal G1.

Nach allem was bekannt ist, befand sich das Flugzeug auf einem Werbeflug über dem weltbekannten Strand, zog ein großes Banner hinter sich her. Dann stürzte die Cessna aus noch zu klärender Ursache ab.