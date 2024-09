Dramatisches Unglück: Kleinflugzeug stürzt ab - Pilot kommt ums Leben

Gütersloh - Ein Kleinflugzeug ist in Gütersloh-Spexard südlich von Bielefeld abgestürzt und im Gebüsch zerschellt.

In Gütersloh ist ein Kleinflugzeug abgestürzt. © Andreas Eickhoff/dpa

Der Pilot kam dabei nach Angaben der Polizei ums Leben. Er sei allein an Bord gewesen, wie es hieß. Die rot-weiße Doppeldecker-Propellermaschine war demnach am Morgen in Porta Westfalica gestartet und auf dem Weg ins Sauerland.

Der Pilot stammte aus dem Landkreis Schaumburg. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen ermittelt. Zur Unfallursache wurden zunächst keine Angaben gemacht.

Kurz nach dem Absturz eilten die ersten Rettungskräfte zur Unfallstelle auf einer Wiese neben einem Schrottplatz. Auch ein Rettungshubschrauber war vorsorglich angefordert worden.

Nachdem die Flugleitung des Startflugplatzes Porta Westfalica bestätigt hatte, dass der 67-Jährige allein gestartet sei, wurde die Suche nach weiteren Opfern eingestellt, teilte die Polizei mit.