Fluglehrer des Jahres und Ehefrau stürzen ab, beide sterben: Wunder lässt Hund überleben
Texas (USA) - Diese Geschichte geht ans Herz. Ron Timmermans, ein erfahrener US-Pilot, und seine Frau Barbara stürzten am vergangenen Mittwoch mit ihrem kleinen Flugzeug über Texas ab. Das Ehepaar überlebte nicht.
Mit an Bord war auch der Hund der Timmermans. Offenbar hatte der Vierbeiner einen Schutzengel auf seiner Seite - er konnte lebend aus dem Wrack der einmotorigen Beechcraft Bonanza geborgen werden.
"Einer der Nachbarn hat ihn mitgenommen, um sich um ihn zu kümmern", sagte Augenzeugin Mary Ann Shoulders gegenüber KLTV.
Zuvor habe die US-Amerikanerin ein lautes Geräusch gehört. So, als würde Metall zerquetscht werden, sagte Shoulders, die zu diesem Zeitpunkt gerade mit ihrer Katze auf der Veranda ihres Hauses gesessen hatte. Sie ahnte, dass es sich um ein Flugzeug handeln musste, ging ums Haus, sah die Maschine der Timmermans und wählte den Notruf.
Kurz danach traf die Feuerwehr am Unglücksort ein. Für das Ehepaar kam jede Hilfe zu spät. "Ich habe die Frau gesehen und sie nicht erkannt, weil ich dachte, es könnte eine unserer Nachbarinnen sein", sagt Shoulders.
Ron Timmermans wurde als "Fluglehrer des Jahres" ausgezeichnet
Noch ist unklar, warum die Maschine des Ehepaars in Turbulenzen geriet. Laut einem ersten Untersuchungsbericht meldete Ron Timmermans einen Notfall, weil ein Ölfilm die Windschutzscheibe seiner Beechcraft Bonanza bedeckt haben soll.
Kurz danach habe der erfahrene Pilot eine Ausweichlandung eingeleitet, streifte Stromleitungen und stürzte ab. Bis zu einer nahe gelegenen Landebahn schaffte er es nicht mehr.
Jetzt ist die Trauer groß. Wenn es ums Fliegen ging, war Timmermans in Florida eine Institution. 2021 wurde der Amerikaner sogar zum "Fluglehrer des Jahres" ernannt.
Laut Florida Aviation Network (FAN) bildete er Hunderte Piloten aus und galt als Aushängeschild der Luftfahrt-Organisation. "Er und Barbara werden uns sehr fehlen", teilte das FAN mit.
