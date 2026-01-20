Passagierflieger-Panne: Rad verabschiedet sich bei Landung

Orlando (Florida/USA) - Eine äußerst unsanfte Landung hat kürzlich ein Passagierflugzeug von United Airlines im US-Bundesstaat Florida hingelegt.

Im Landeanflug sah noch alles gut aus ... © Screenshot/X/JonNYC

Nach einem Bericht von People soll der Airbus A321 am Sonntagmorgen (Ortszeit) vom Chicago O'Hare International Airport abgehoben sein. Nach knapp dreieinhalb Stunden setzte der Flieger am Orlando International Airport zur Landung an - es kam zu erschreckenden Szenen für Passagiere.



Wie ein in den sozialen Medien kursierendes Video zeigt, verlor das Flugzeug beim Aufsetzen eines seiner Bugräder. Der Reifen kullerte im Anschluss über die Landebahn.

Gegenüber der US-Seite habe die Fluggesellschaft von einem "technischem Problem bei der Landung" gesprochen. Von den knapp 200 und sechs Besatzungsmitgliedern an Bord sei niemand verletzt worden.