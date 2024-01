Feuer-Unfall: Piloten haben gar nicht mitbekommen, dass Flugzeug in Flammen steht

Tokio - Bei dem verheerenden Flugzeugunfall am Tokioter Flughafen Haneda haben die Piloten des Langstreckenjets offenbar gar nicht mitbekommen, dass ihre Maschine in Brand geraten ist.

Dem Langstreckenflugzeug mit 367 Passagieren und zwölf Besatzungsmitgliedern an Bord wurde hingegen eine Erlaubnis zur Landung gegeben .

Indes wurde am gestrigen Mittwochnachmittag vom japanischen Verkehrsministerium die Mitschrift des Funkkontakts zwischen dem Tower und den beiden Flugzeugbesatzungen veröffentlicht.

In der Folge bemerkte die Cockpit-Crew auch nicht, dass Feuer ausgebrochen war. Die drei Flugkapitäne seien erst im Anschluss von der Kabinenbesatzung darüber informiert worden.

Der 39-jährige Flugkapitän sicherte seinen Küstenwachenkollegen währenddessen direkt nach dem fatalen Zusammenstoß zu, dass er eine Startfreigabe erhalten habe. Dem gehen Ermittler jetzt näher nach.

Bei dem Unglück am Dienstag starben fünf Personen (27, 39, 41, 47, 56) in dem Wrack der Maschine der Küstenwache, einer De Havilland Canada Dash 8. Lediglich der Pilot konnte sich rechtzeitig aus dem Flieger retten. Er kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

Den zweistrahligen Großraumjet konnten hingehen alle Passagiere und Crewmitglieder verlassen. Gerade einmal 90 Sekunden dauerte die Evakuierungs-Meisterleistung, bei der nur drei der acht Türen geöffnet wurden.