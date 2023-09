Feuerwehr-Hubschrauber stürzt ab: Drei Insassen sterben

Beim Absturz eines Löschhubschraubers starben drei Insassen. (Symbolbild) © 123RF/francovolpato

Die Suche nach ihren Leichen dauerte am Sonntag an, wie die Behörden mitteilten. Der Hubschrauber war am Samstagabend in ein Wasserreservoir nahe der Großstadt Izmir in der Westtürkei gestürzt, während er Wasser zum Löschen eines Waldbrands aufnahm.

Der Hubschrauber war mit drei Kirgisen und einem Türken besetzt. Einer der Kirgisen konnte gerettet werden. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, sein Zustand war laut den Behörden nicht lebensbedrohlich.

Erkan Özkan (45), Vize-Bürgermeister von Izmir, gab später den Tod der drei anderen Besatzungsmitglieder bekannt.

Nach Angaben von Landwirtschafts- und Forstminister Ibrahim Yumakli (54) hatten Taucher zuvor das Wrack des Hubschraubers ausfindig gemacht. Die Sichtverhältnisse seien jedoch sehr schlecht, das erschwere ihre Arbeit, sagte er im Fernsehen.