Bei Notlandung zu schnell: Flugzeug rast über Bundesstraße

Weißensberg - Bei einer Notladung eines Ultraleichtflugzeuges am Donnerstagabend im Landkreis Lindau kam es zu einem Unfall .

Mit dem Propeller streifte ein verunfalltes Flugzeug eine Straße im Kreis Lindau. (Symbolbild) © 4pmproduction/123RF

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wollte der 57-jährige Pilot das Flugzeug am Donnerstagabend gegen 18 Uhr auf dem Platz in Wildberg landen.

Er hatte Probleme am Motor festgestellt und sich deshalb dazu entschlossen, seine Maschine außerplanmäßig auf den Boden zu bringen.

Da er jedoch zu schnell war, schoss das Flugzeug über die Landebahn. Die Maschine rollte über die parallel verlaufende B12, streifte mit dem Propeller die Straße und einen angrenzenden Radweg. Mit der rechten Tragfläche krachte sie dann gegen ein Verkehrsschild und drehte sich.

Der Pilot blieb durch den Unfall unverletzt, am Flugzeug entstand ein geschätzter Sachschaden von 35.000 Euro.