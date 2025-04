13.04.2025 12:58 5.311 Tragisches Unglück in Salzgitter: Flugzeug stürzt in Werkshalle, zwei Tote!

Ein Kleinflugzeug ist am Sonntagvormittag in eine Werkshalle in Salzgitter gestürzt. Es gibt Tote!

Von Sophie Marie Kemnitz

Salzgitter - Am Sonntagvormittag ist in Salzgitter (Niedersachsen) ein Kleinflugzeug abgestürzt. Zwei Menschen sterben. Das Flugzeug stürzte in eine Werkshalle in Salzgitter. (Symbolbild) © 123rf/summertime72 Laut der Polizei handelt es sich bei den Opfern um den Piloten (55) und den Copiloten (56). Beide Männer stammen aus Salzgitter. Das Flugzeug stürzte ersten Informationen zufolge zwischen zwei Werkshallen der Salzgitter AG ab. Die Maschine startete kurz vor 10 Uhr auf dem Flugplatz Drütte und verunglückte kurz darauf. Die genaue Ursache für den Absturz ist bislang nicht bekannt. Die Polizei geht derzeit von einem Unglücksfall aus. Flugzeugunfall Kleinflugzeug stürzt ab: Mehrere Tote nach Unglück Beim dem Crash geriet das Flugzeug in Brand. Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei sind derzeit vor Ort im Einsatz. TAG24 bleibt dran! Erstmeldung vom 13. April, 12.16 Uhr. Zuletzt aktualisiert: 12.58 Uhr.

