Flugzeug-Crash: Pilot verfehlt Landebahn und verursacht 7000 Euro Schaden

Diepholz – Am gestrigen Mittwochabend kam es im niedersächsischen Diepholz zu einem Flugunfall . Der 70-jährige Pilot blieb unverletzt.

Der Pilot verfehlte die Landebahn und kam auf dem Rasen zum Stehen. © Polizeiinspektion Diepholz

Wie die Polizei nach ersten Erkenntnissen mitteilte, hatte ein Pilot am gestrigen Abend auf dem Fliegerhorst in Diepholz sein Sportflugzeug landen wollen und war dabei aus noch ungeklärten Gründen mit der Maschine in Schräglage geraten.

Der 70-Jährige hatte die Landebahn gegen die Sonne angeflogen, die er dann beim Versuch, das Flugzeug sanft aufzusetzen, verfehlte.

Der Pilot baute einen Unfall und landete mit der Flugzeugnase auf dem angrenzenden Rasen.

Durch den Aufprall wurde die Front und der linke Flügel des Fliegers beschädigt. Die Kosten für den Schaden belaufen sich auf etwa 7000 Euro.