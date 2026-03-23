 5.020

Flugzeug kollidiert bei Landung in New York mit Löschfahrzeug: Cockpit völlig zerfetzt

Der Flughafen wurde aufgrund des heftigen Unfalls geschlossen.

Von Malte Kurtz

New York - Ein Flugzeug ist am Sonntagabend (Ortszeit) während der Landung auf dem LaGuardia Airport in New York mit einem Feuerwehrfahrzeug kollidiert!

Das Cockpit der Maschine wurde schwer beschädigt.
Das Cockpit der Maschine wurde schwer beschädigt.  © X/@SLCScanner

Aufgrund des Unfalls ist der Flughafen seit 4.50 Uhr geschlossen, wie die US-Flugaufsichtsbehörde (FAA) mitteilte. In New York war es zu diesem Zeitpunkt kurz vor Mitternacht.

Ersten Informationen zufolge soll eine Maschine der Fluggesellschaft "Air Canada" im Zuge der Landung mit einem Löschfahrzeug kollidiert sein. Der Flieger kam zuvor aus Montreal.

Wie der Flughafen wenige Stunden zuvor mitteilte, waren bereits einige Flüge aufgrund schlechter Witterungsbedingungen ausgefallen.

F16-Kampfjet stürzt neben Autobahn ab und explodiert
Flugzeugunfall F16-Kampfjet stürzt neben Autobahn ab und explodiert

Bild- und Videoaufnahmen in den sozialen Medien zeigen, wie das Flugzeug mit zerstörtem Cockpit auf der Landebahn steht. Davor stehen etliche Passagiere.

Die Zahl der möglichen Verletzten ist dagegen noch unklar.

Die US-Verkehrsbehörde (NTSB) bestätigte den Vorfall gegenüber dem Sender CNN, konnte jedoch noch keine näheren Details bekanntgeben.

Titelfoto: X/@SLCScanner

Mehr zum Thema Flugzeugunfall: