F16-Kampfjet stürzt neben Autobahn ab und explodiert

In der Türkei ist ein Mann beim Absturz eines Kampfjets ums leben gekommen.

Von Mirjam Schmitt

Istanbul - Ein F-16 Kampfjet ist in der Westtürkei neben einer Autobahn abgestürzt.

Eine Überwachungskamera in der Nähe filmte den Moment des Absturzes.
Der Pilot sei dabei ums Leben gekommen, teilte das Verteidigungsministerium auf der Plattform X mit.

Der Kampfjet sei von einem Stützpunkt im westtürkischen Balikesir gestartet, gegen 1 Uhr nachts Ortszeit habe man die Verbindung zum Piloten verloren.

Die Unfallursache sei noch unklar und werde untersucht, hieß es weiter.

Die Autobahn zwischen den Metropolen Izmir und Istanbul wurde nach Angaben der Nachrichtenagentur DHA gesperrt.

Auf Bildern war zu sehen, wie Einsatzkräfte Trümmerteile von der Autobahn räumten.

