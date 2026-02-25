2.148
F16-Kampfjet stürzt neben Autobahn ab und explodiert
Von Mirjam Schmitt
Istanbul - Ein F-16 Kampfjet ist in der Westtürkei neben einer Autobahn abgestürzt.
Der Pilot sei dabei ums Leben gekommen, teilte das Verteidigungsministerium auf der Plattform X mit.
Der Kampfjet sei von einem Stützpunkt im westtürkischen Balikesir gestartet, gegen 1 Uhr nachts Ortszeit habe man die Verbindung zum Piloten verloren.
Die Unfallursache sei noch unklar und werde untersucht, hieß es weiter.
Die Autobahn zwischen den Metropolen Izmir und Istanbul wurde nach Angaben der Nachrichtenagentur DHA gesperrt.
Auf Bildern war zu sehen, wie Einsatzkräfte Trümmerteile von der Autobahn räumten.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/X/@YumSebahattin