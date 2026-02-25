F16-Kampfjet stürzt neben Autobahn ab und explodiert

Istanbul - Ein F-16 Kampfjet ist in der Westtürkei neben einer Autobahn abgestürzt .

Eine Überwachungskamera in der Nähe filmte den Moment des Absturzes. © Bildmontage/Screenshot/X/@YumSebahattin

Der Pilot sei dabei ums Leben gekommen, teilte das Verteidigungsministerium auf der Plattform X mit.

Der Kampfjet sei von einem Stützpunkt im westtürkischen Balikesir gestartet, gegen 1 Uhr nachts Ortszeit habe man die Verbindung zum Piloten verloren.

Die Unfallursache sei noch unklar und werde untersucht, hieß es weiter.