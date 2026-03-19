Ungünstiger Absturzort: Flugzeug kracht mitten in Kroko-Gewässer!

Broome (Western Australia, Australien) - Allein ein Absturz an sich ist für Flugzeugpassagiere schlimm genug, aber selbst dafür gibt es bessere und weniger geeignete Orte. Ein mit zahlreichen Krokodilen verseuchtes Gewässer zählt sicherlich zu Letzteren.

Ein Kleinflugzeug stürzte im Westen Australiens ab. (Symbolfoto) © 123RF/maksimmikhailov

Wie die australischen Medien The Australian und Perth Now berichten, stürzte am Donnerstagmittag (Ortszeit) eine Cessna 441 nahe Broome (Western Australia) ab.

Das Flugzeug krachte in flaches Gewässer bei Fisherman Bend in der Roebuck Bay - einem Gebiet, in dem sich wohl zahlreiche Salzwasserkrokodile tummeln!

Polizei, Seenotrettung sowie Feuerwehr waren im Großeinsatz. Rettungskräfte hätten sich wohl um sieben Personen vor Ort gekümmert. Berichte über Krokodil-Angriffe gab es bislang nicht.