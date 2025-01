Flugzeug kollidiert mit Gleitschirm und stürzt ab: Zwei Todesopfer!

In einem französischen Skigebiet kam es am Dienstag zu einem tragischen Flugzeugabsturz. © Screenshot/Facebook/Cool Ski Jobs

Ein mit zwei Touristen (26, 58) besetztes Kleinflugzeug ist am Dienstagnachmittag in das Dach einer Holzhütte im Skigebiet Méribel eingeschlagen, wie die französische Zeitung Le Parisien berichtete.

Beide Insassen verstarben infolge des Absturzes noch am Unglücksort.

Zuvor war die Maschine in der Luft mit einem Gleitschirm kollidiert, in dem ebenfalls zwei Personen über die winterliche Landschaft an der französisch-italienischen Grenze geflogen waren.

Beide sogenannten "Paraglider" stürzten ebenfalls ab, blieben aber unversehrt. Bildaufnahmen zeigen, wie ihr Gleitschirm in einer Baumkrone landete.