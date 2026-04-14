Flugzeug schrammt Baumgipfel: Zwei Tote bei Absturz in NRW

Hürtgenwald (Kreis Düren) - Bei einer Flugzeug-Tragödie in Nordrhein-Westfalen sind am Dienstagabend zwei Menschen ums Leben gekommen.

Bei der verunglückten Maschine handelt es sich um ein Sportflugzeug vom Typ "Extra 300". (Archivbild) © Bodo Schackow/dpa

Das Kleinflugzeug war gegen 16.40 Uhr nahe der Gemeinde Hürtgenwald (knapp 5000 Einwohner), rund 40 Kilometer östlich von Aachen, abgestürzt.

Infolge des Unglücks verloren zwei Personen ihr Leben, wie der Wehrleiter der örtlichen Feuerwehr gegenüber TAG24 erklärte.

Die Maschine war demnach am Flugplatz Aachen-Merzbrück gestartet und überflog am frühen Abend den Hürtgenwald.

Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierte der Flieger mit den Baumgipfeln und stürzte zu Boden.

Bei dem abgestürzten Kleinflugzeug handelte es sich um eine Maschine vom Typ "Extra 300", wie ein Sprecher der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) gegenüber TAG24 erklärte.

Insgesamt drei BFU-Mitarbeiter sind gegenwärtig auf dem Weg zur Absturzstelle. Ihr Eintreffen wird in der Nacht erwartet.