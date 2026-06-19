Flugzeug stürzt bei Landeanflug ab und geht in Flammen auf - Pilot und Passagier retten sich in letzter Sekunde

Föhren - Dramatische Szenen auf einem Flugplatz in Rheinland-Pfalz : Ein Kleinflugzeug ist beim Landeanflug abgestürzt und kurz darauf in Flammen aufgegangen. Die Maschine wurde vollständig zerstört.

Im rheinland-pfälzischen Föhren (Landkreis Trier-Saarburg) ist ein Kleinflugzeug mit zwei Insassen beim Landeanflug abgestürzt. (Symbolbild) © 123RF/nitinut380

Wie die Polizei mitteilte, war das motorbetriebene Kleinflugzeug am Freitag gegen 11.38 Uhr auf dem Flugplatz Föhren beim Anflug auf die Landebahn abgestürzt.

Beide Insassen konnten die Maschine nach dem Unglück zunächst eigenständig verlassen und blieben wie durch ein Wunder unverletzt.

Kurz darauf geriet das Flugzeug am Beginn der Landebahn jedoch in Brand.

Die Flammen erfassten die Maschine vollständig, sodass sie komplett zerstört wurde. Die Feuerwehr konnte nur noch das abbrennende Wrack löschen.

Beim Versuch, persönliche Gegenstände aus dem bereits brennenden Flugzeug zu bergen, zog sich einer der beiden Insassen leichte Verletzungen zu. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Das Wrack wurde anschließend in Abstimmung mit der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) durch den Flugplatzbetreiber geborgen. Nach aktuellem Stand entstanden keine größeren Schäden außerhalb des Flugzeugs.