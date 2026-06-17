Flugzeug stürzt mitten auf Schnellstraße: Ein Mensch stirbt, Helfer riskieren ihr Leben

Laredo (Texas/USA) – Szenen wie aus einem Katastrophenfilm: Ein Privatjet ist am Dienstagabend auf einer Autobahn im Süden des US-Bundesstaats Texas abgestürzt und sofort in Flammen aufgegangen. Mehrere Autofahrer stoppten ihre Fahrzeuge, rannten zum Wrack und versuchten, die Eingeschlossenen zu retten. Ein Mensch kam beim Unglück ums Leben.

Mit Hammer und Schaufel versuchten Ersthelfer, Eingeschlossene aus dem brennenden Flugzeug zu befreien. © Montage: Screenshot/Facebook/Zayra Garza

Der Businessjet mit sechs Menschen an Bord stürzte gegen 22 Uhr nahe der Grenzstadt Laredo auf eine Schnellstraße, wie AP News berichtet.

Augenzeugen berichten, dass die Maschine über die Fahrbahn schoss, einen Lichtmast umriss und schwer beschädigt zum Stillstand kam. Das Flugzeug wurde dabei nahezu auseinandergerissen und kippte auf die Seite.

Dann spielten sich dramatische Szenen ab: Während das Wrack bereits brannte, eilten zahlreiche Verkehrsteilnehmer zur Unglücksstelle.

Mit einem Vorschlaghammer und einer Schaufel versuchten Helfer, die Cockpitscheibe einzuschlagen und die Flugzeugtür zu öffnen.

Videos zeigen Menschen, die trotz dichter Rauchschwaden um das Wrack herumrennen und um das Leben der Insassen kämpfen.

"Es sah aus wie ein Filmszenario. Ich war völlig geschockt", schilderte Augenzeugin Zayra Garza später. Sie beobachtete, wie mehrere Personen aus dem Flugzeug flüchteten. Drei Jugendliche sowie eine Person, die wie der Pilot aussah, konnten sich offenbar retten.

Anschließend versuchte ein Crewmitglied noch, einen bewusstlosen Passagier aus der Maschine zu ziehen. Ein Feuerwehrmann kletterte schließlich in das brennende Wrack, um ihn zu bergen.