Flugzeug stürzt in Ferienort ab: Passagiere retten sich, bevor es in Flammen aufgeht

Isle of Wight/England - Ein schreckliches Unglück ereignete sich am Wochenende: Ein Flugzeug stürzte inmitten eines Ferienortes ab und brannte vor den Augen der Touristen lichterloh.

Auch wenn die Passagiere das Flugzeug rechtzeitig verlassen konnten, eilten mehrere Menschen den beiden zu Hilfe. Sie brachten die Verletzten in Sicherheit, bevor die Maschine nur wenig später in Flammen aufging.

Der Absturz ereignete sich auf der Isle of Wight, einer Insel vor der britischen Küste, in einem Camping- und Ferienpark.

Der tragische Vorfall spielte sich im Whitecliff Bay Holiday Park in England ab. © Screenshot/Whitecliff Bay Holiday Park/awayresorts.co.uk

Er gab an, auch gesehen zu haben, wie das Flugzeug Feuer fing.

Zudem seien, kurz nachdem die beiden Insassen die Maschine verlassen hatten, bereits einige Leute mit Feuerlöschern angerannt gekommen.

Tina, eine weitere Anwohnerin, sagte der County Press, der Flieger habe ihr Hausdach gestreift und einige Trümmer im Garten verteilt – nur wenige Momente, nachdem sie ihr Haus betreten hatte. Sie beschreibt das Ereignis als furchterregend.

Der Pilot des Fliegers war nach dem Unglück sogar zu ihr gekommen, um nach ihr zu sehen.

"Was für ein netter Mann, sich um den Schaden am Haus zu sorgen, wo er doch so viel Glück hatte, noch am Leben zu sein", so Tina.