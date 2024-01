Flugzeug stürzt in Urlaubsort ab: Österreicher stirbt, Deutscher schwer verletzt

Pattaya - Beim Absturz eines Ultraleichtflugzeugs in Thailand ist der österreichische Pilot ums Leben gekommen.

Sein Begleiter aus Deutschland wurde bei dem Unglück schwer verletzt, wie thailändische Medien unter Berufung auf Augenzeugen und Rettungskräfte berichteten.

Der 51-Jährige habe unter anderem schwere Brüche an beiden Knöcheln erlitten und stehe unter Schock, schrieb die Zeitung "Pattaya Mail".

Der Absturz ereignete sich am Samstag in einem Feld in der Nähe des Urlaubsortes Pattaya.

Ein 64-jähriger Viehhirt sei zu dem Wrack geeilt und habe den Deutschen aus den brennenden Trümmern gezogen, hieß es. Auch andere Anwohner halfen demnach bei der Rettung. Herbeigerufene Notärzte leisteten Erste Hilfe, bevor der Mann in ein Krankenhaus gebracht wurde.