Flugzeug stürzt kurz nach Start ab und explodiert: Zwei Tote

San Cristóbal (Venezuela) - Schrecklicher Unfall in Venezuela: Am Paramillo- Flughafen in San Cristóbal ist am Mittwoch ein Flugzeug kurz nach dem Start abgestürzt und in Flammen aufgegangen.

Beim Einschlag ging die Maschine sofort in Flammen auf. © Screenshot/X/AntoniaAcft

Ein Video zeigt die dramatische Szene in der zu sehen ist, wie sich die Maschine vom Typ Cheyenne nach dem Abheben neigt, an Höhe verliert und zu Boden stürzt.

Nach ersten Erkenntnissen soll der Pilot die Kontrolle über das Flugzeug verloren haben, nachdem einer der Reifen geplatzt war, wie El Nacional berichtet.

Der Absturz ereignete sich gegen Mittag. Um etwa 12 Uhr wurde die Feuerwehr zum Einsatzort gerufen.

An Bord der Maschine befanden sich zwei Personen, die ums Leben kamen. Zwei weitere Menschen wurden verletzt.