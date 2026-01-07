Mann filmt Flugzeugabsturz: Plötzlich wird er selbst zum Retter
Manaus (Brasilien) - Der brasilianische Architekt Fernando Araújo wollte eigentlich nur entspannt über den Amazonas fahren, doch innerhalb weniger Sekunden wurde aus einem Ausflug auf dem Jetski ein dramatischer Rettungseinsatz.
Am 4. Januar war er auf dem Rio Negro unterwegs, einem Seitenarm des Amazonas nahe Manaus. Über ihm flog ein Kleinflugzeug auffällig niedrig über das Wasser.
Araújo beobachtete, wie die Maschine mehrmals abdrehte, Höhe verlor und wieder stieg. Es sah aus, als würde der Flieger "Lande- und Startmanöver" machen, sagte er später gegenüber People.
Wegen der seltsamen Bewegungen begann er zu filmen - ohne zu ahnen, was gleich passieren würde.
Dann ging alles rasend schnell: Das Flugzeug kippte zur Seite, verlor abrupt an Höhe und schlug mit der Nase voran im Fluss auf.
Ohne zu zögern, beschleunigt Araújo seinen Jetski. Andere Bootsfahrer folgen. Als sie die Unglücksstelle erreichten, schwamm das Flugzeug noch, und die beiden Insassen trieben im Wasser.
Noch bevor Einsatzkräfte eintrafen, hatten die Helfer Schlimmeres verhindert
"Wir waren die Ersten, die am Unfallort eintrafen, und zogen die beiden Personen aus dem Wasser", berichtete Araújo.
Der Pilot erlitt zwei tiefe Schnittwunden an der Stirn, der Passagier hatte eine kleinere Schnittwunde - ebenfalls an der Stirn - und eine Stichwunde an der Innenseite seines Oberschenkels. Sie wurden an Land gebracht und dort erstversorgt.
Die Feuerwehr traf erst ein, nachdem die Zivilisten bereits Schlimmeres verhindert hatten. Beide Insassen überlebten den Unfall. Warum das Flugzeug abstürzte, ist bislang unklar.
Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/fernando__araujo