Mann filmt Flugzeugabsturz: Plötzlich wird er selbst zum Retter

Manaus (Brasilien) - Der brasilianische Architekt Fernando Araújo wollte eigentlich nur entspannt über den Amazonas fahren, doch innerhalb weniger Sekunden wurde aus einem Ausflug auf dem Jetski ein dramatischer Rettungseinsatz.

Fernando Araújo war zufällig in der Nähe, als ein Kleinflugzeug plötzlich ins Wasser stürzte. © Montage: Screenshot/Instagram/fernando__araujo

Am 4. Januar war er auf dem Rio Negro unterwegs, einem Seitenarm des Amazonas nahe Manaus. Über ihm flog ein Kleinflugzeug auffällig niedrig über das Wasser.

Araújo beobachtete, wie die Maschine mehrmals abdrehte, Höhe verlor und wieder stieg. Es sah aus, als würde der Flieger "Lande- und Startmanöver" machen, sagte er später gegenüber People.

Wegen der seltsamen Bewegungen begann er zu filmen - ohne zu ahnen, was gleich passieren würde.

Dann ging alles rasend schnell: Das Flugzeug kippte zur Seite, verlor abrupt an Höhe und schlug mit der Nase voran im Fluss auf.

Ohne zu zögern, beschleunigt Araújo seinen Jetski. Andere Bootsfahrer folgen. Als sie die Unglücksstelle erreichten, schwamm das Flugzeug noch, und die beiden Insassen trieben im Wasser.