Flugzeug verschwindet vom Radar: Wrackteile gefunden, ein Toter, neun Vermisste

Makassar/Jakarta (Indonesien) - Ein Flugzeug mit zehn Menschen an Bord verschwand am Samstag kurz vor dem Landeanflug auf Makassar in Indonesien vom Radar der Flugsicherung. Suchteams durchkämmen seitdem unwegsames Gelände, fanden zunächst Wrackteile und inzwischen einen Toten.

Nach dem Absturz des kleinen Transportflugzeugs haben die Rettungskräfte Wrackteile geborgen. © Uncredited/Indonesian National Search and Rescue Agency (BASARNAS)/AP/dpa

Die Leiche sei laut Leiter der Rettungsbehörde in der Nähe von Trümmerteilen in einem rund 200 Meter tiefen Abhang am Berg Mount Bulusaraung in der Provinz Süd-Sulawesi gefunden worden.

Die Suche der etwa 1000 Helfer konzentriert sich auf die schwer zugänglichen Kalksteinberge von Bantimurung mit steilem Gelände, dichter Vegetation und entsprechend beschränktem Zugang.

Bereits am Samstagnachmittag wurden mit Rumpf, Heck und Fenster erste Wrackteile in einem Nationalpark nahe der Stadt Makassar entdeckt. Von neun Passagieren fehlt weiter jede Spur.

An Bord des Flugzeugs befanden sich Behördenangaben zufolge drei Regierungsmitarbeiter des indonesischen Meeres- und Fischereiministeriums sowie sieben Besatzungsmitglieder.