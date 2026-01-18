Flugzeug verschwindet vom Radar: Wrackteile gefunden, ein Toter, neun Vermisste
Von Ahmad Pathoni, Marcus Scholz
Makassar/Jakarta (Indonesien) - Ein Flugzeug mit zehn Menschen an Bord verschwand am Samstag kurz vor dem Landeanflug auf Makassar in Indonesien vom Radar der Flugsicherung. Suchteams durchkämmen seitdem unwegsames Gelände, fanden zunächst Wrackteile und inzwischen einen Toten.
Die Leiche sei laut Leiter der Rettungsbehörde in der Nähe von Trümmerteilen in einem rund 200 Meter tiefen Abhang am Berg Mount Bulusaraung in der Provinz Süd-Sulawesi gefunden worden.
Die Suche der etwa 1000 Helfer konzentriert sich auf die schwer zugänglichen Kalksteinberge von Bantimurung mit steilem Gelände, dichter Vegetation und entsprechend beschränktem Zugang.
Bereits am Samstagnachmittag wurden mit Rumpf, Heck und Fenster erste Wrackteile in einem Nationalpark nahe der Stadt Makassar entdeckt. Von neun Passagieren fehlt weiter jede Spur.
An Bord des Flugzeugs befanden sich Behördenangaben zufolge drei Regierungsmitarbeiter des indonesischen Meeres- und Fischereiministeriums sowie sieben Besatzungsmitglieder.
Maschine kam kurz vor der Landung von ihrem Kurs ab
Nach Angaben des Verkehrsministeriums handelt es sich um eine Propellermaschine vom Typ ATR 42-500 der Fluggesellschaft Indonesia Air Transport, die von Yogyakarta auf der Insel Java nach Makassar unterwegs war. Die Stadt liegt auf der Insel Sulawesi im Osten des Landes und ist ein regionales Drehkreuz.
In der Endphase des Flugs stellten Fluglotsen fest, dass die Maschine vom vorgesehenen Anflugkurs abwich. Sie gaben dem Piloten Korrekturanweisungen, dann jedoch brach der Kontakt abrupt ab, hieß es in einer Erklärung.
Indonesia Air Transport ist eine inländische Fluggesellschaft, die neben Passagierflügen auch Charter- und Frachtdienste anbietet. ATR-Flugzeuge sind in Indonesien mit seinen mehr als 17.000 Inseln weit verbreitet.
Erstmeldung am 18. Januar 2026. Update um 11.59 Uhr.
