Flugzeug verschwindet vom Radar: Wrackteile gefunden, Passagiere vermisst
Von Ahmad Pathoni, Marcus Scholz
Makassar/Jakarta (Indonesien) - Ein Flugzeug mit mindestens zehn Menschen an Bord wird in Indonesien vermisst. Die Maschine verlor beim Landeanflug auf Makassar den Kontakt zur Flugsicherung, wie Behörden mitteilten. Die Stadt liegt auf der Insel Sulawesi im Osten des Landes und ist ein regionales Drehkreuz.
Suchteams, bestehend aus bis zu 1000 Menschen, durchkämmten am Samstag ein schwer zugängliches Hügelgebiet in Süd-Sulawesi.
Die Suche konzentrierte sich auf die Kalksteinberge von Bantimurung mit steilem Gelände, dichter Vegetation und entsprechend beschränktem Zugang.
Am Nachmittag wurden mit Rumpf, Heck und Fenster erste Wrackteile in einem Nationalpark nahe der Stadt Makassar entdeckt. Oberste Priorität sei nun, die noch vermissten Insassen zu finden.
An Bord des Flugzeugs befanden sich Behördenangaben zufolge drei Regierungsmitarbeiter des indonesischen Meeres- und Fischereiministeriums sowie mindestens sieben Besatzungsmitglieder.
Maschine kam kurz vor der Landung von ihrem Kurs ab
Nach Angaben des Verkehrsministeriums handelt es sich um eine Propellermaschine vom Typ ATR 42-500 der Fluggesellschaft Indonesia Air Transport, die von Yogyakarta auf der Insel Java nach Makassar unterwegs war.
In der Endphase des Flugs stellten Fluglotsen fest, dass die Maschine vom vorgesehenen Anflugkurs abwich. Sie gaben dem Piloten Korrekturanweisungen, dann jedoch brach der Kontakt abrupt ab, hieß es in einer Erklärung.
Indonesia Air Transport ist eine inländische Fluggesellschaft, die neben Passagierflügen auch Charter- und Frachtdienste anbietet. ATR-Flugzeuge sind in Indonesien mit seinen mehr als 17.000 Inseln weit verbreitet.
Titelfoto: Montage: Uncredited/Indonesian National Search and Rescue Agency (BASARNAS)/AP/dpa (2)