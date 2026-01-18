Flugzeug verschwindet vom Radar: Wrackteile gefunden, Passagiere vermisst

Makassar/Jakarta (Indonesien) - Ein Flugzeug mit mindestens zehn Menschen an Bord wird in Indonesien vermisst. Die Maschine verlor beim Landeanflug auf Makassar den Kontakt zur Flugsicherung, wie Behörden mitteilten. Die Stadt liegt auf der Insel Sulawesi im Osten des Landes und ist ein regionales Drehkreuz.

Nach dem Absturz des kleinen Transportflugzeugs haben die Rettungskräfte Wrackteile geborgen, die Insassen des Flugzeuges werden jedoch vermisst. © Uncredited/Indonesian National Search and Rescue Agency (BASARNAS)/AP/dpa

Suchteams, bestehend aus bis zu 1000 Menschen, durchkämmten am Samstag ein schwer zugängliches Hügelgebiet in Süd-Sulawesi.

Die Suche konzentrierte sich auf die Kalksteinberge von Bantimurung mit steilem Gelände, dichter Vegetation und entsprechend beschränktem Zugang.

Am Nachmittag wurden mit Rumpf, Heck und Fenster erste Wrackteile in einem Nationalpark nahe der Stadt Makassar entdeckt. Oberste Priorität sei nun, die noch vermissten Insassen zu finden.

An Bord des Flugzeugs befanden sich Behördenangaben zufolge drei Regierungsmitarbeiter des indonesischen Meeres- und Fischereiministeriums sowie mindestens sieben Besatzungsmitglieder.