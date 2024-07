Flugzeug will gerade abheben - Auf einmal strömt dunkler Rauch heraus!

Wenige Meter, bevor die Maschine abheben wollte, begann sie plötzlich zu qualmen. © Screenshot/YouTube/Captain Steven Markovich

Kurz vor 8 Uhr morgens am Mittwoch (Ortszeit) wollte die Passagiermaschine des American-Airlines-Fluges 590 vom Tampa International Airport in Florida zum rund 4 Flugstunden entfernten Phoenix Sky Harbor International Airport in Arizona aufbrechen. Doch weit kam sie nicht.

Als die Boeing 737-823 auf das Rollfeld fährt und beschleunigt, platzen plötzlich mehrere Teile der Reifen ab und der Flieger beginnt zu qualmen. Funken sprühen und dicker schwarzer Rauch steigt unter dem Flugzeug hervor, während es die Startbahn weiter entlangfährt.

Ein 8-minütiges Video, das von Captain Steven Markovich aufgenommen und auf YouTube geteilt wurde, zeigt den Schockmoment. Darauf ist auch das Entsetzen des Kameramanns zu hören: "Wo sind die Feuerwehr-Autos? Wo sind alle? Ich glaube, der Tower hat den Ernst der Lage nicht mitbekommen."

Die Aufnahmen zeigen, wie der qualmende Flieger zum Stehen kommt. "Ich sehe Feuer unter dem Flugzeug", sagt Markovich panisch. "Schicken Sie jemanden raus!" Doch erst über zwei Minuten später filmt die Kamera mehrere Löschfahrzeuge über das Rollfeld rasen.