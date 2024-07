25.07.2024 11:10 5.730 Flugzeug mit 19 Insassen stürzt bei Start ab - nur Pilot überlebt!

In Nepals Hauptstadt Kathmandu ist am Mittwoch ein Flugzeug mit 19 Menschen an Bord beim Start vom Flughafen abgestürzt. Überlebt hat nur der Pilot.

Von Emma Schwarze

Kathmandu - In Nepals Hauptstadt ist am Mittwoch ein Flugzeug mit 19 Menschen an Bord beim Start vom Flughafen abgestürzt. Überlebt hat nur der Pilot. Die riesige schwarze Rauchwolke war sogar aus der Ferne zu sehen. © Agniia Galdanova/AP Wie die Kathmandu Post berichtete, wollte die Maschine am Mittwochmorgen gegen 11.30 Uhr (Ortszeit) vom Tribhuvan Internationalen Flughafen Kathmandu zu einem Inlandsflug nach Pokhara, einem wichtigen Tourismuszentrum in dem Himalaya-Staat, aufbrechen. Informationen der Nachrichtenagentur AFP zufolge handelte es sich dabei um einen Testflug mit insgesamt 19 Menschen an Bord. Die nepalesische Zivilluftfahrtbehörde (CAAN) bestätigte dies wenig später. Beim Abflug sei der Flieger der nepalesischen Fluggesellschaft Saurya Airlines dem Nachrichtenportal Khabarhub nach auf dem Rollfeld ins Schleudern geraten und habe dann Feuer gefangen. Flugzeugunfall Junge Pilotin lässt Fallschirmspringer raus, will landen und stürzt ab! Augenzeugen berichten, dass das Passagierflugzeug vom südlichen Ende der Startbahn abhob, plötzlich mit der Flügelspitze auf dem Boden aufschlug und in eine Schlucht auf der Ostseite stürzte. Fotos vom Unfallort zeigen den Rumpf des Fliegers, der auseinander gebrochen und bis auf das Gerüst ausgebrannt ist. Der Pilot überlebte den Crash und wurde in ein Krankenhaus gebracht, so die Kathmandu Post. Doch viele andere Insassen hatten dieses Glück nicht. Der Pilot konnte aus dem brennenden Wrack gerettet werden, alle 18 anderen Passagiere an Bord kamen ums Leben. © Sujan Gurung/AP Miserable Flugsicherheit: 18 Menschen sterben bei Absturz in Nepal Rettungskräfte und Armee-Mitglieder konnten nur den Piloten lebend bergen. © Prabin Ranabhat/AFP Polizei und Feuerwehr eilten zum Unfallort, doch außer dem Piloten konnte keiner der Insassen lebendig aus dem brennenden Wrack befreit werden. Die Zivilluftfahrtbehörde bestätigte den Tod der 18 Personen. "Achtzehn Leichen wurden geborgen, darunter ein Ausländer. Wir sind dabei, sie zur Obduktion zu bringen", sagte der nepalesische Polizeisprecher Dan Bahadur Karki der AFP. Nepal hat eine miserable Bilanz in Sachen Flugsicherheit. Schuld sind schlechte Ausbildung und fehlende Wartung. Trotz des gewaltigen Aufschwungs der letzten Jahre kommt es daher immer wieder zu Unfällen und Abstürzen. Flugzeugunfall Flugzeug will gerade abheben - Auf einmal strömt dunkler Rauch heraus! Beim letzten schweren Unfall im Januar 2023 stürzte ein Flieger beim Landen in Pokhara ab. Alle 72 Insassen kamen dabei ums Leben. Das Himalaya-Land hat einige der schwierigsten Landebahnen der Welt, flankiert von schneebedeckten Gipfeln, mit Anflügen, die selbst für erfahrene Piloten eine Herausforderung darstellen. © PRAKASH MATHEMA/AFP Die Europäische Union hat allen Fluggesellschaften aus Nepal wegen Sicherheitsbedenken den Betrieb in der EU verboten. Flieger aus dem Himalaya-Staat dürfen in Europa also weder landen noch starten.

