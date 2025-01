Piloten-Witwe nach Germanwings-Tragödie: "Direkt im Gefühl, dass es die Maschine war"

Prads-Haute-Bléone (Frankreich) - "Keiner hat damit gerechnet, dass es sich um einen kriminellen Akt handeln könnte!" Der Germanwings-Absturz am 24. März 2015 fordert nicht nur 150 Todesopfer, er ist auch Auslöser zahlreicher Änderungen zur Erhöhung der Sicherheit in der Luftfahrtbranche.

Nur anhand weniger Bauteile ist am Absturzort zu erkennen, dass es sich um ein Flugzeug handelte. © EPA/YVES MALENFER/DICOM/MINISTERE INTERIEUR/dpa

"Der Airbus A320 ist der VW Golf der Lüfte, eines der gängigsten Flugzeuge weltweit. Dass es ohne erkennbaren Grund bei bestem Wetter plötzlich abstürzt, war auf den ersten Blick seltsam", sagt Luftfahrt-Journalist Andreas Spaeth in der neuen WDR-Doku "Der Germanwings-Absturz - Chronologie eines Verbrechens".

In dieser kommt auch Annika Sondenheimer zu Wort, die Witwe des Piloten Patrick Sondenheimer (†34), dessen Co-Pilot Andreas Lubitz (†27) den Absturz vorsätzlich herbeiführte.

"Der Morgen hat so angefangen wie jeder, wenn man berufstätig ist und zwei kleine Kinder hat: Patrick hat das Haus früh verlassen, das ging immer sehr fix. Er hat sich einen Kaffee gemacht und dann ging's los zum Flughafen", berichtet sie.

Ihr Mann habe sie per Textnachricht noch nach den Kindern gefragt und geschrieben, dass er nun in Barcelona sei, gleich wieder in Richtung Düsseldorf abheben und man sich später sehen würde. Ein Trugschluss, wie wir heute leider wissen.