Inferno vor Kunstflug-Show: Jet stürzt auf Auto, Fünfjährige stirbt, Pilot (35) von Schuld-Gefühlen geplagt

Von Adrian Schintlmeister

Turin (Italien) - Dieses Unglück erschüttert Italien. Am Samstag zerschellte ein Jet der italienischen Kunstflugstaffel "Frecce Tricolori" am Flughafen von Turin, begrub das Auto einer vierköpfigen Familie unter sich. Ein kleines Mädchen starb bei dem Inferno, ihre Eltern und der Bruder wurden verletzt. Nun droht der Pilot am Geschehen zu zerbrechen, auch wenn er das Unglück wohl nicht verhindern konnte.

Helfer an der Absturzstelle. Im Hintergrund das ausgebrannte Auto der Familie. © Marco BERTORELLO / AFP Sie wollten die Jets der "Frecce Tricolori" beim Starten sehen, doch ein gewaltiger Feuerball ließ den Familienausflug in einer schrecklichen Tragödie enden. Am Samstag fuhr Fahrlehrer Paolo Origliasso (49) mit seiner Frau Veronica (41) und den beiden Kindern (12, 5) zum Flughafen Turin-Caselle. Vom Zaun am nördlichen Ende der Startbahn kann man gut die vielen Flugzeuge beobachten. Das Wetter war angenehm. Die Kinder genossen den schönen Tag. Dann passierte es. Als die Origliassos gegen 17 Uhr wieder nach Hause fahren wollten und schon im Auto saßen, gab es einen lautem Knall am Himmel, berichtet die Zeitung "Il Messagero". Nach ersten Informationen kollidierte Pony 4 - eine Aermacchi MB-339 der italienischen Elite-Kunstflieger - während des Formationsfluges, kurz nach dem Start - mit einem Vogel. Das Triebwerk des kleinen Jets wurde durch den Vogelschlag zerfetzt, Pony 4 ging sofort zum unkontrollierten Sinkflug über. Die anderen Piloten scherten aus der engen Arrow-Formation aus. Es kam zum Inferno am Boden. Trümmer stürzten auf das Auto von Familie Origliasso - enorme Mengen an Flugzeugkerosin gerieten in Brand. Mutter Veronica gelang es noch, die Tür aufzureißen und ihren 12-jährigen Sohn aus dem Auto zu ziehen. Beide wurden schwer verletzt.

Vater Paolo versuchte noch verzweifelt die kleine Laura von der Rückbank abzuschnallen, seine Tochter vor den Flammen zu. Doch Laura hatte keine Chance, sie verbrannte vor den Augen ihres verzweifelten Vaters. Das Mädchen wurde nur fünf Jahre alt.

Nach Lauras (†5, 2.v.r.) viel zu frühem Tod liegt ihr Bruder (12) immer noch auf der Intensivstation. © Facebook/Veronica Vernetto

Die Einheit ist Teil der italienischen Luftwaffe. © Alberto Lingria/XinHua/dpa

Pilot fühlt sich für den Tod der kleinen Laura verantwortlich

Pilot Oscar Del Dò (35) soll nach Lauras tragischen Unfalltod von Schuldgefühlen geplagt sein. © Instagram/ freccetricoloriofficialpages Inzwischen konnten Paolo und Veronica, trotz entsetzlicher Brandverletzungen, das Krankenhaus verlassen. Sie wissen, dass sie jetzt für ihr anderes Kind stark sein müssen. Denn der 12-jährige Junge liegt noch immer auf der Intensivstation des Kinderkrankenhauses Regina Margherita, kämpft dort um sein Leben. Seine Eltern weichen nicht von seiner Seite, verharren schon seit zwei Tagen vorm Reanimationsraum, hoffen und beten. Aber die Prognose der behandelnden Ärzte fiel zunächst "verhalten" aus, berichtet die Zeitung "Corriere della Serra". Zu schrecklich sollen die Verletzungen des 12-Jährigen sein. Von Verbrennungen zweiten Grades an bis zu 30 Prozent seines Körpers ist die Rede. Inzwischen soll es dem Jungen etwas besser gehen, berichtet aktuell die Nachrichtenagentur ANSA. Die Ärzte wollen ihn schon bald aus dem künstlichen Koma holen.

