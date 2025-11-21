Kampfjet abgestürzt: Flugshow endet in tödlicher Katastrophe

Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) - Ein tragischer Flugzeugabsturz hat eine Air-Show in Dubai überschattet.

Der Pilot des abgestürzten Kampfjets erlag seinen schweren Verletzungen. © -/XinHua/dpa

Am Freitag, dem fünften und letzten Tag der "Dubai Airshow 2025" in den Vereinigten Arabischen Emiraten, ist ein Kampfjet im Rahmen einer Flugvorführung vom Himmel gestürzt, wie die Pressestelle der Regierung mitteilte.

Der Pilot der indischen Maschine vom Typ "Tejas" verlor infolge des Unglücks sein Leben.

Die indische Luftwaffe (IAF) schrieb in einem Beitrag auf X: "Die IAF bedauert zutiefst den Verlust von Menschenleben und steht der trauernden Familie in dieser Zeit der Trauer fest zur Seite."

Die Ursache für den Absturz ist derweil noch unklar und soll durch einen eingesetzten Untersuchungsausschuss ermittelt werden.