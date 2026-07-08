Kleinflieger muss nach Motorproblem notlanden: Drei Kinder und Pilot verletzt

Grefrath ( NRW ) - Bei der Notlandung eines Kleinflugzeugs sind in Grefrath (Kreis Viersen) drei Kinder und der 48-jährige Pilot verletzt worden.

Nach einem Motorproblem musste das Kleinflugzeug in der Nähe des Flugplatzes Grefrath notlanden. © -/Rheinischeblaulichtnews/dpa

Als die Einsatzkräfte eintrafen, befanden sich nach Polizeiangaben alle Insassen bereits außerhalb des Flugzeugs.

Sie seien mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Die verletzten Kinder sind nach Polizeiangaben 10, 12 und 15 Jahre alt.

Zu dem Vorfall kam es am Nachmittag in der Nähe des Flugplatzes in Grefrath.