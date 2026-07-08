Kleinflieger muss nach Motorproblem notlanden: Drei Kinder und Pilot verletzt
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Von Dorothea Hülsmeier
Grefrath (NRW) - Bei der Notlandung eines Kleinflugzeugs sind in Grefrath (Kreis Viersen) drei Kinder und der 48-jährige Pilot verletzt worden.
Als die Einsatzkräfte eintrafen, befanden sich nach Polizeiangaben alle Insassen bereits außerhalb des Flugzeugs.
Sie seien mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Die verletzten Kinder sind nach Polizeiangaben 10, 12 und 15 Jahre alt.
Zu dem Vorfall kam es am Nachmittag in der Nähe des Flugplatzes in Grefrath.
Nach bisherigen Erkenntnissen habe die Maschine nach dem Start aufgrund eines Motorproblems notlanden müssen, hieß es weiter. Die Ermittlungen dauerten an.
Titelfoto: -/Rheinischeblaulichtnews/dpa