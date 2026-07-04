Deutscher Flieger in Kroatien abgestürzt: Leerer Tank führte zu tödlicher Tragödie

Medulin (Kroatien) - Aufklärung im Absturz-Drama! Anfang Juni ist es zu einem tragischen Flugzeugunglück im Westen Kroatiens gekommen. Vier Österreicher verloren ihr Leben. Jetzt steht fest, was zu dem tödlichen Vorfall mit dem in Deutschland registrierten Kleinflieger führte.

Der Beechcraft Bonanza mit vier Österreichern an Bord ging wohl der Treibstoff aus. Es kam zu einem tödlichen Absturz. © Agencija za istraživanje nesreća/AIN

Laut einem vorläufigen Bericht der kroatischen Untersuchungsbehörde AIN fiel das Triebwerk aus - aufgrund Kraftstoffmangels! Zudem misslang wohl die eingeleitete Notlandung.

"Verformungen am Propeller lassen darauf schließen, dass dieser sich zum Zeitpunkt des Aufpralls nicht drehte", heißt es in dem Bericht. Und weiter: "Weder in den Tanks noch in anderen Teilen des Kraftstoffsystems wurde Kraftstoff gefunden. Es war kein Kraftstoff auf den Boden gelangt. Es kam zu keinem Brand." Weitere Hintergründe wolle man nun klären.

Die Beechcraft Bonanza stürzte nahe dem Dorf Medulin an der Südspitze der Halbinsel Istrien ab. Laut Augenzeugen soll das Flugzeug zunächst normal geflogen sein. Kurz vor dem Flughafen Medulin geriet es offenbar plötzlich in einen spiralförmigen Sturzflug und knallte auf den Boden.